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В Україні шукають уповноваженого зі захисту державної мови

Анастасія Мельник

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Секретаріат уповноваженої Верховної Ради з прав людини оголосив конкурс із добору кандидата на посаду уповноваженого зі захисту державної мови, передає Українська правда.

 

Завданнями уповноваженого є: захист української мови як державної; захист права громадян на отримання державною мовою інформації та послуг у сферах суспільного життя на всій території України й усунення перешкод та обмежень у користуванні державною мовою.

Також уповноважений забезпечує моніторинг виконання законодавства про державну мову й державних цільових програм; розглядає скарги фізичних і юридичних осіб на дії та бездіяльність органів влади щодо дотримання вимог законодавства про державну мову; спрямовує до низки органів подання про проведення службових розслідувань і притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб, винних у порушенні законодавства про державну мову; складає протоколи та застосовує стягнення тощо.

Уповноваженого з захисту державної мови призначає та звільняє Кабінет міністрів.

Особа може обіймати цю посаду двічі (по 5 років). Уповноважений не є державним службовцем.

Кандидатом на цю посаду може бути рекомендовано громадянина України не молодше 35 років, який: має вищу освіту, володіє українською та англійською мовами, має досвід правозахисної діяльності або досвід діяльності із захисту державної мови, здатен за своїми  якостями й уміннями виконувати відповідні обов’язки.

Кандидатом не може бути особа, яка була притягнута до відповідальності за порушення вимог закону про державну мову або брала участь у спробах запровадження офіційної багатомовності всупереч Конституції України.

Уповноважений не може: мати представницький мандат; займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики зі спорту); входити до складу органу управління чи наглядової ради підприємства; бути членом політичної партії.

Заяви та документи до офісу омбудсмена слід надіслати рекомендованим листом (з повідомленням про вручення) або подати особисто.

Конкурс відбудеться 4 вересня об 11 годині, документи приймають до 30 серпня включно.

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