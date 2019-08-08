Гривня продовжує зміцнюватись

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 17 копійок, встановивши його на 8 серпня на рівні 25,42 гривні за долар, повідомляє ЕП із посиланням на НБУ.
Водночас вартість одного євро знизилася до 28.48 грн
Польський злотий 6.59 грн.
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 17 копійок, встановивши його на 8 серпня на рівні 25,42 гривні за долар, повідомляє ЕП із посиланням на НБУ.
Водночас вартість одного євро знизилася до 28.48 грн
Польський злотий 6.59 грн.
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Андрій Котенський