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Гривня продовжує зміцнюватись

Андрій Котенський

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Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 17 копійок, встановивши його на 8 серпня на рівні 25,42 гривні за долар, повідомляє ЕП із посиланням на НБУ.

 

Водночас вартість одного євро знизилася до 28.48 грн

Польський злотий 6.59 грн.

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