Власники домашніх СЕС отримуватимуть виплати за «зеленим» тарифом

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон про внесення змін до статті 9-1 Закону України «Про альтернативні джерела енергії» щодо врегулювання питання генерації електричної енергії приватними домогосподарствами. Про це львівському порталу повідомили у прес-службі ЛОДА.

Зміни дозволяють застосовувати «зелений» тариф для електроенергії, яку виробляють приватні сонячні електростанції потужністю до 30 кВт, а також скасовують обов’язкову умову щодо розміщення таких установок виключно на дахах або фасадах будівель чи інших капітальних спорудах.

Зазначимо, що дія Закону триватиме до 2030 року.

Департамент паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження Львівської облдержадміністрації нагадує мешканцям Львівщини, що у межах «Програми енергозбереження для населення Львівщини на 2017 – 2020 роки» здійснюється компенсація 10% тіла кредиту (але не більше 25 тис грн) позичальникам, які отримають кредити на встановлення приватних сонячних електростанцій, на що в обласному бюджеті на 2019 рік передбачили 1 млн грн.