Уляна Супрун: «Всіх, хто причетний до саботажу міжнародної атестації студентів-медиків, буде покарано»

В.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун про те, як в Україні торгують дипломами лікарів, і спробу зірвати міжнародний іспит з основ медицини IFOM:

Із 1 по 3 липня студенти медичних університетів третього курсу спеціальності «Медицина» складали міжнародний іспит з основ медицини — IFOM (International Foundations of Medicine). Цей іспит відбувся у рамках Єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ).

Іспит складало 10 099 студентів.

Не з’явились 2783. При цьому переважна більшість — 2194 студенти не прийшли на іспит без поважної причини. Лише 45 людей не з’явились з поважної причини, яку вони підтвердили документом. Інша частина — 544 людини на час проведення іспиту були відраховані, або знаходилися в академічній відпустці.

Середній відсоток правильних відповідей — 30,2% по всій групі (що здавали українською, англійською чи російською).

У березні студенти-медики здавали IFOM у рамках моніторингового дослідження українською мовою. Тоді середній відсоток правильних відповідей склав всього 26,6%.

Попередній аналіз результатів показує, що рейтинг кожного університету співвідноситься з явкою на іспит — медуніверситети з високою явкою мають високий рейтинговий бал за успішністю. Серед них Запорізький, Львівський, Тернопільський, Буковинський, Вінницький університети. Ті університети, які найбільше саботували, мають найнижчі бали.

Ці результати ми отримали нещодавно. Далі спеціальна комісія буде їх аналізувати і визначати поріг «склав/не склав». Але для встановлення цього порогу братиметься до уваги і вплив низки порушень, зафіксованих під час проведення іспиту. А їх було багато. Жодного разу за всю історію проведення іспитів державної атестації ми не стикались з таким спротивом і саботажем, як під час проведення IFOM.

До прикладу, студенти ХНУ ім. Каразіна у перший день здачі іспиту перекрили вхід в університет. Аудиторії, де повинні були проходити іспити, були зачинені. Пізніше аудиторії відкрили, проте комп’ютери не були готові для роботи, а деякі зовсім не працювали.

Студенти Івано-Франківського медичного університету (ІФНМУ) перекрили вхід в університет, бігали з камерами, знімали тих студентів, які намагалися йти складати іспит з погрозами, якщо ті підуть. Були також погрози спостерігачам, студенти вривалися в аудиторії, де проходили іспити. І це лише невелика частина прикладів.

Крім цього, в перший день здачі іспиту одному з іноземних студентів з Йорданії Аль-Шлюль Мохаммаду Абед Аллах Мохаммаду вдалося сфотографувати близько 50 тестових завдань і поширити їх в мережі. Тобто студенти, що здавали пізніше, мали можливість побачити деякі питання заздалегідь.

Характерним для цього IFOM є те, що в переважній більшості, студенти, які саботували іспит і не прийшли на нього, — це студенти-іноземці. По суті ті, хто приїхав в Україну не отримувати знання лікаря, а просто придбати диплом. Бо тут до впровадження цього іспиту така опція завжди була.

Але IFOM — це повністю незалежний іспит, який виключає таку можливість. І його введення означає фактично нову еру в медичній освіті в Україні. Це кінець епохи продажу дипломів лікаря. Для всіх.

Зараз ми маємо буквально вигризати кожну зміну в медичній освіті. Роками в цій системі була стагнація. Не відбувалося жодних змін, в той час як деякі медичні університети за ці десятиліття перетворилися на феодальні володіння їхніх ректорів, які всіляко намагалися зберегти статус-кво та протидіяти змінам.

До речі, координувала процес зі зриву іспиту колишня багаторічна очільниця Центру тестування МОЗ України — Ірина Булах. Людина, яка «гарантувала» прозорість і чесність тестування КРОК для студентів медиків, виявилась головним противником непідкупного тесту.

Корупціонери, які збагачуються на продажі медичних дипломів, — це загроза для кожного українця. Ми добре побачили наскільки сильний цей монстр і чітко ідентифікували головних дійових осіб. Тепер будемо вживати заходів, щоб притягнути їх до відповідальності.

Всіх, хто причетний до саботажу, буде покарано. Зараз створюється міжвідомча комісія, що розслідуватиме порушення та розроблятиме необхідні зміни до чинних нормативних документів, щоби не допустити такі порушення у майбутньому. Відповідальність за них буде більш жорсткою.

Ми захищатимемо права чесних студентів, які попри саботаж і поширення фейків прийшли і склали іспит. Ті, хто саботували (їх було значно менше), порушили права чесних студентів. Своїми діями вони захотіли взяти в заручники більшість, яка готова рухатись вперед. Лише для того, щоби утримати їх у тому болоті, в якому зараз знаходиться медична освіти в Україні.

Дякую тим чесним студентам, які попри все прийшли і склали іспит».

Фото: Радіо Свобода