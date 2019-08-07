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У «Зе» команді назвали кандидатів на посаду прем'єр-міністра

Анастасія Мельник

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У партії «Слуга народу» є шорт-лист кандидатур на посаду Прем’єр-міністра України. Про це заявив новообраний депутат від «Слуги народу» Давид Арахамія в інтерв’ю Радіо НВ.

 

«У нас є шорт-лист, у ньому Андрій Коболєв (голова правління НАК Нафтогаз України), Юрій Вітренко (виконавчий директор Нафтогазу), Олексій Гончарук (заступник голови ОП з економічних питань) і Владислав Рашкован (виконавчий директор Міжнародного валютного фонду)», – розповів Давид Арахамія.

Він також підтвердив, що главу партії «Слуга народу» Дмитра Разумкова вважають «безальтернативним» кандидатом на посаду спікера Верховної Ради.

Водночас він зауважив, що на пост генерального прокурора розглядають кандидатуру заступника  глави Офісу президента Руслан Рябошапка, проте також є альтернативні кандидати.

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