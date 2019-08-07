У Львові дві доби розшукували двох зниклих хлопчиків

У Львові розшукали двох хлопчиків 12-ти та 8-ми років, які вийшли з дому, у понеділок, 5 серпня.

Як повідомили рідні на каналі «Варта1», 12-річний Максим Салок, вийшов з дому по вулиці Хвильового у Львові близько 12.00 та не повернувся додому.

Рідні також зауважили, що дитина страждає на психічні розлади.

«Він повідомив, що їде в село Суховоля, Городоцького району до свого батька за речами. До Суховолі він поїхав з товаришем-сусідом Любомиром Крілем, якому всього 8 рочків», – йдеться у повідомленні.

За попередніми даними діти залишилися у Суховолі на ніч та відправилися до Львова, 6 серпня, близько 21.00 на приміському автобусі.

Лише сьогодні, 7 серпня, близько 16.30 обох «мандрівників» виявили на Галицькому ринку.