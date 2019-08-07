Мінрегіон пропонує встановлювати у парках кнопки виклику екстреної допомоги

У парках України можуть з’явитися спеціальні кнопки виклику екстреної допомоги у разі можливого виникнення надзвичайних ситуацій. Про це повідомив заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе, передає пресслужба Кабміну.

Як повідомляється, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України оновлює державні будівельні норми щодо благоустрою територій, зокрема, парків.

«Наразі переглядаємо норми безпеки у парках. Відтак є пропозиція, яка зараз розглядається – влаштовувати в цих громадських місцях спеціальні бокси із кнопкою екстреного виклику поліції. Це безпека і постійний зв’язок із працівниками служби у разі можливого виникнення надзвичайної ситуації. Тим паче, що у деяких нових парках це вже починають робити. Тому чому б не унормувати це питання і в ДБН?» – сказав він.

Довідка

Державні будівельні норми (ДБН) – обов’язкові до виконання нормативні акти, які використовуються під час проектування нових та реконструкції існуючих будівель, кварталів, мікрорайонів, вулиць і доріг відповідно до їх призначення.