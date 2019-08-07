Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини (IFOM) в Україні. Увесь процес супроводжувався тотальним саботажем, проте іспит таки відбувся, і його результати засвідчили критично низький рівень обізнаності майбутніх медиків. За оприлюдненими оцінками NBME, середній відсоток правильних відповідей українських студентів-медиків склав усього 30,24%.

Як повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України, найбільший відсоток правильних відповідей на іспиті набрали студенти Тернопільського національного медичного університету – 36,32%, на другому місці опинився Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. Там відсоток правильних відповідей становить 34,69%. І, відповідно, третє місце із результатом 32,90% зайняв Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького.

За оцінками NBME, середній відсоток правильних відповідей українських студентів загалом становить 30,24%.

«Цим іспитом ми фактично розпочали нову еру в медичній освіті в Україні. Одночасно це кінець епохи продажу дипломів лікаря. У цьому абсолютно чітко переконались і студенти, і викладачі, і керівники медичних ЗВО. Загальна оцінка складання іспиту невтішна: іспит студенти склали, але стара система медичної освіти його провалила. Це доводить безпрецедентний спротив і саботаж, якого не було за жодного іншого іспиту до цього», – сказав заступник міністра охорони здоров’я України Олександр Лінчевський.

Загалом IFOM склали 10 099 українських студентів. 2783 потенційних медиків не з’явились на іспит взагалі. Лише 45 із них надали докази поважних причин.

У МОЗ також зазначають: попередній аналіз результатів показує, що рейтинг кожного університету пов’язаний з явкою студентів-медиків. Ті виші, де явка на іспит була високою, зазвичай мають високий рейтинговий бал за успішністю. Такими були Запорізький, Львівський, Буковинський, Вінницький університети. Ті ВНЗ, які найбільше бойкотували, мають найнижчі бали.

Результати, надані Національною радою медичних екзаменаторів (NBME), аналізуватиме спеціальна комісія у співпраці з представниками NBME, аби оцінити результати студентів. До уваги братиметься низка серйозних порушень, зафіксованих під час проведення іспиту.

«Основні порушення, які зафіксували під час іспитів, – це фотографування тестових завдань, їхнє розповсюдження в інтернеті та месенджерах, заклики до саботування іспиту і недоброчесна поведінка деяких прокторів. Не всі ректори медуніверситетів забезпечили належні умови поведення іспиту», – сказала заступниця директора з організації та проведення ліцензійних іспитів Центру тестування при МОЗ України Леся Войтенко.

Водночас в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун також наголосила, що міжнародний іспит IFOM з основ медицини, який студенти складали з 1 по 3 серпня, супроводжувався значним спротивом і саботажем.

«Іспит складало 10 099 студентів. Не з’явились 2783. При цьому переважна більшість, 2194 студенти, не прийшли на іспит без поважної причини… Жодного разу за всю історію проведення іспитів державної атестації ми не стикались з таким спротивом і саботажем, як під час проведення першого міжнародного IFOM», – зауважила Супрун.

За її словами, не прийшли на такий міжнародний іспит саме ті студенти, які його найбільше саботували. Переважно це студенти-іноземці, які «приїхали в Україну не отримувати знання лікаря, а просто придбати диплом. Бо тут до впровадження цього іспиту така опція завжди була».

«IFOM — це повністю незалежний іспит, який виключає таку можливість. І його введення означає фактично нову еру в медичній освіті в Україні. Це кінець епохи продажу дипломів лікаря. Для всіх.

Зараз ми маємо буквально вигризати кожну зміну в медичній освіті. Роками в цій системі була стагнація. Не відбувалося жодних змін, в той час як деякі медичні університети за ці десятиліття перетворилися на феодальні володіння їхніх ректорів, які всіляко намагалися зберегти статус-кво та протидіяти змінам», – підкреслила Уляна Супрун.

Міністр також додала, що головним куратором зриву міжнародного зрізу знань є багаторічна очільниця Центру тестування МОЗ України Ірина Булах.

«Координувала процес зі зриву іспиту колишня багаторічна очільниця Центру тестування МОЗ України Ірина Булах. Людина, яка «гарантувала» прозорість і чесність тестування КРОК для студентів-медиків, виявилась головним противником непідкупного тесту… Всіх, хто причетний до саботажу, буде покарано… Ми захищатимемо права чесних студентів, які попри саботаж і поширення фейків прийшли і склали іспит», – зауважила Уляна Супрун.