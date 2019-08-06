За один день на Львівщині зафіксували два випадки лептоспірозу

У понеділок, 5 серпня, двох людей госпіталізували до Львівської обласної інфекційної лікарні з діагнозом лептоспіроз. Про це пише Zaxid.net.

До Львівської обласної інфекційної лікарні госпіталізували 79-річну мешканку Стрийського району, в якої лікарі діагностували лептоспіроз. Стан жінки важкий.

«Жінку госпіталізували в інфекційну лікарню у понеділок, 5 серпня, після обіду. Вона захворіла два тижні тому, але по допомогу до лікарів не зверталася. Її стан важкий, є ускладнення з боку нирок. Жінка в реанімації», – каже діагностичного відділення завідувачка Львівської обласної інфекційної лікарні Таміла Алексанян.

Як повідомила в.о. заступника директора львівського обласного лабораторного центру Наталія Лозинська, пацієнтка живе у селі Стрийського району, має дві корови, господарство. Де могла заразитися лептоспірозом, жінка сказати не може. У неї була порізана рука і вона працювала у господарстві, допомагала синові заготовляти сіно. Хвора також розповіла, що їла немиті яблука.

Також у понеділок до реанімаційного відділення Львівської обласної інфекційної лікарні з лептоспірозом госпіталізували і 55- річного мешканця Старосамбірського району, у господарстві якого є гризуни.

Це вже дев’ятий випадок лептоспірозу на Львівщині цього року, один з яких – смертельний. У січні від лептоспірозу помер 54-річний львів’янин.

Лептоспіроз – це гостре інфекційне захворювання людей і тварин, яке викликають лептоспіри, і уражає печінку, нирки, м’язи і супроводжується хвилеподібною гарячкою. Основними носіями збудника лептоспірозу у природних умовах є щурі, польові миші, землерийки.