В Українській асоціації підприємств водопровідно-каналізаційного господарства «Укрводоканалекологія» припускають, що з 20 серпня водоканали України можуть перейти на погодинну подачу води. Про це на пресконференції заявила віцепрезидент асоціації Ольга Бабій, передає пресслужба відомства.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, регулює діяльність 100 водоканалів України. Але збільшивши тариф на електроенергію, регулятор не підняв тарифи на водопостачання та водовідведення. Через це тільки за липень водоканали понесли збитки у розмірі близько 200 млн гривень.

Основна причина подорожчання – встановлення нового тарифу на передачу електроенергії, який було збільшено з 6 до 37 копійок за кВт, тобто майже на 600%.

«В діях Національної комісії вбачаються ознаки статті 219 кримінального кодексу України – зумисне доведення до банкрутства великої групи комунальних підприємств. Через несвоєчасне регулювання вартості комунальних послуг і постійне підняття вартості електроенергії сьогодні 100% водоканалів несуть шалені збитки. За це хтось має понести відповідальність», – наголосила віце-президент Асоціації «Укрводоканалекологія» Ольга Бабій.

Водоканали та теплопостачальні підприємства не знаходяться у державній власності, а належать містам. Щоб не допустити припинення роботи водоканалів, міська влада дотує підприємства з місцевих бюджетів. Але робити це постійно просто неможливо.

До того ж, нові правила передбачають, що усі підприємства мають надавати передплату за електроенергію. В липні водоканали ще змогли назбирати кошти для авансових платежів, але коштів на передоплату у серпні підприємства вже не мають.

«Ми хочемо попередити: з 20 серпня деякі міста вимушені будуть перейти на почасову подачу води, щоб скоротити витрати на електроенергію. Якщо ж ситуація не буде вирішена шляхом законодавчого корегування, водоканали будуть відключати від електропостачання. Припинення водопостачання та водовідведення матиме непередбачувані техногенні та екологічні наслідки для міст України», – відзначила Ольга Бабій.

Якщо питання не буде вирішено комплексно до жовтня, відключення водоканалів від електрики призведе також до неможливості здійснювати теплопостачання в населених пунктах країни.

Асоціація «Укрводоканалекологія» вбачає два можливі шляхи вирішення проблеми: