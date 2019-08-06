В Україні почали діяти нові правила маркування продуктів

Сьогодні, 6 серпня, в Україні набув чинності закон «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів». Про це повідомляє Українська правда.Життя.

Що це означає для виробників та споживачів?

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Відтепер виробники не зможуть приписувати властивості або наслідки споживання продукту, яких він насправді не має.

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Виробники також не зможуть приписувати особливі характеристики продуктам, якщо вони притаманні аналогічним товарам.

Крабові палички тепер без краба

Відомо, що крабові палички насправді не містять м’ясо краба. Це оброблене м’ясо риби.

Відтепер заборонено малювати на упаковках продукту крабів.

У законі вказано, що виробники не зможуть вводити оману споживачів «за допомогою зовнішнього вигляду продукту, опису або графічних зображень про наявність у харчовому продукті певного компонента», якщо його там немає.

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Виробники тепер не можуть приписувати лікувальні властивості продуктам, крім природних мінеральних вод та харчових продуктів для спеціальних медичних цілей.

Усі ці заборони розповсюджуються як на рекламу, так і на маркування, упакування та зовнішній вигляд продуктів.

Інформація про продукт повинна бути всюди: на упаковці харчових продуктів або на прикріплених до них етикетках, або у супровідних документах.

Також виробники не можуть приховувати або спотворювати дані про продукт іншою текстовою чи графічною інформацією.

Інформація має бути подана так, щоб її можна було прочитати

Висота малих літер в описі продукту повинна дорівнювати або перевищувати 1,2 міліметра.

Якщо тара дуже маленька (менша за 80 квадратних сантиметрів) – 0,9 міліметра.

Також виробники обов’язково мають надавати інформацію українською мовою.

Позначка ГМО є обов’язковою. Якщо в будь-якому інгредієнті продукту частка ГМО більше 0,9%.

Виробники мають три роки, аби перейти на нові стандарти інформування споживачів.