Цього року на Львівщині вперше за шкільні парти сядуть майже 30 тисяч дітей

1 вересня 2019 року у школах Львівської області вперше за шкільну парту сядуть 29 тисяч 649 дітей. Про це сьогодні, 6 серпня, під час апаратної наради повідомив заступник директора департаменту освіти і науки Львівської ОДА Ігор Гайдук, передає пресслужба відомства.

Також за його словами, пріоритетною залишається Нова Українська Школа. Відтак до 1 вересня все необхідне обладнання буде поставлено у навчальні заклади Львівської області. Окрім того, триває поставка навчальної літератури. Цьогоріч надходження підручників для 2 класу очікується до 1 вересня.

«У професійно-технічній освіті Львівщина – на першому місці в Україні за кількістю поданих заяв, а відтак, подано понад 5 тисяч заяв. Виконання регіонального замовлення складає 50% і це 5 місце по Україні. По вищій освіті, зокрема, виконання регіонального замовлення складає понад 82,6 %, 1008 осіб уже зараховано до 9 навчальних закладів вищої освіти обласного підпорядкування», – резюмував заступник директора департаменту освіти на науки облдержадміністрації.

Окрім цього він повідомив і про ситуацію з дошкільною освітою на Львівщині. Загалом охоплення дітей дошкільною освітою на Львівщині складає 86,4%. Цьогоріч додатково створили 857 місць у дошкільних закладах, а також відкрили 5 нових дошкільних закладів. За необхідного фінансування та своєчасного завершення будівельних робіт, до кінця 2019 року на території області планують відкрити ще 6 дошкільних навчальних закладів на 555 місць.

У загальній і середній освіті – 1204 заклади. З них 63 – опорні навчальні заклади. Загалом з нового навчального року навчатиметься 279 тисяч 457 учнів, що на 2872 учні більше, ніж торік.

«У процесі підготовки до навчального року є 2 тисячі 128 закладів освіти, які перебувають у системі управління департаменту освіти та науки Львівської ОДА. З них дошкільної освіти – 865 закладів, де з 1 вересня навчатимуться 77, 8 тисяч дітей дошкільного віку», – зазначив Ігор Гайдук.

Своє чергою, директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Ірина Микичак наголосила про важливість проходження медичного огляду дітей перед початком навчального року.

«Нашим першим завданням є допустити до школи здорових дітей і, разом з освітянами, не дати втратити це здоров’я упродовж навчального процесу. Відповідно до чинної нормативної бази, медичні огляди дітей здійснюють впродовж усього навчального року у закладах охорони здоров’я у присутності батьків. Станом на сьогодні, зі всіх дітей, які підлягають плановому медичному огляду, його пройшли 48% від усієї кількості дітей», – розповіла вона.