На Львівщині судитимуть колишнього військовослужбовця, який відбив солдату селезінку

Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, завершили досудове розслідування відносно колишнього військовослужбовця, через якого солдат втратив селезінку. Про це інформує пресслужба ДБР.

Мова йде про інцидент, який трапився у липні минулого року. Тоді під час навчального процесу у військовій частині А2943, розташованої у Яворові на Львівщині, старшина побив підлеглого солдата. Згодом міністр оборони України Степан Полторак звільнив старшину.

Як інформує ДБР, досудовим розслідуванням встановлено, що під час проведення занять з самопідготовки виконувач обов’язків головного старшини військової частини кулаком правої руки свідомо наніс удар солдатові у ділянку, де розташована селезінка. Внаслідок таких дій солдат строкової служби отримав травму живота із розривом селезінки, що призвело до видалення травмованого органу.

Обвинувальний акт стосовно цієї справи скеровано до суду. Процесуальне керівництво в кримінальному провадженні здійснює військова прокуратура Львівського гарнізону.

Кваліфікація статті передбачає застосування насильства щодо підлеглого, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 426-1 Кримінального кодексу України). У разі доведення вини, військовослужбовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.