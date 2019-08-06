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Житель Львівщини вперше отримав паспорт у 34 роки

Вероніка Рой

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Наприкінці липня 34-річний мешканець Львівщини вперше отримав паспорт громадянина України. Про це інформує Головне управління ДМС у Львівській області.

 

«Минулого тижня, через обставини, що склалися у житті 34-річного громадянина, його вперше документовано паспортом громадянина України у формі ID картки… Колеги з пробації, спільно з працівниками міграційної служби пояснили чоловікові про необхідність отримання документа, що посвідчує особу для влаштування життя в подальшому», – йдеться у повідомленні.

Як повідомила Galnet начальниця Головного управління ДМС у Львівській області Іванна Іваночко,  головний документ, що підтверджує особу і громадянтво, чоловік не отримав, бо у 16 років відбував покарання за крадіжки.

«Паспорт цьому чоловіку мали зробити працівники колонії, в якій той відбував покарання. Через те, що вони не потурбувалися про це, людина вийшла на волю без необхідного документу», – пояснила Іванна Іваночко.

Фото: ДМС

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