Компанія Коломойського виграла тендер на авіаперевезення президента Зеленського

Компанія «Роза вітрів», яку пов’язують з групою «Приват» Ігоря Коломойського, виграла тендер на здійснення літерних авіаперевезень (перевезень перших осіб держави – ред.) за 35,1 мільйона гривень. Відповідна інформація міститься у системі Prozorro, пише «День».

Згідно з умовами тендеру, літерні перевезення будуть здійснюватись у період до 31 грудня 2019 року. Кошти за перевезення будуть надаватися по факту надання послуг протягом 20 днів. Джерелом фінансування визначено державне авіаційне підприємство «Україна».

Зазначимо, що за даними, поширеними у ЗМІ, компанію «Роза вітрів» пов’язують з групою «Приват» Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. Офіційними засновниками компанії є ТОВ «Райдел», ТОВ «Ренлі» та дві кіпрські компанії.

Польоти літер «А» (або літерні рейси) виконуються для перевезення повітряним транспортом вищих посадових осіб України, а також глав держав та урядів зарубіжних країн, які прибувають до України або перетинають її повітряний простір.