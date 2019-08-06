ДБР взялося розслідувати відпочинок Порошенка на Мальдівах

Державне бюро розслідувань розслідує можливі факти організації незаконного переправлення через державний кордон України експрезидента України Петра Порошенка. Про це інформує пресслужба ДБР.

«Слідчі ДБР перевірять інформацію щодо організації колишнім Президентом України незаконного переправлення через державний кордон України з використанням завідомо підроблених документів. Крім того, буде з’ясовано можливе внесення службовими особами державних митних і прикордонних органів до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей з метою забезпечення перетину кордону», – йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування розпочато за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.366 КК України (службове підроблення), ч.1 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України), ч. 4 ст. 358 КК України (використання завідомо підробленого документа).

Як повідомляє Українська правда, справа стосується відпочинку Порошенка на Мальдівах.

Зазначимо, що на початку 2018 року Петро Порошенко провів різдвяну відпустку на Мальдівах.