160 кращих спортсменів Львівщини отримають грошові винагороди

160 найкращих спортсменів Львівської області з олімпійських видів спорту буде відзначено грошовими нагородами. Про це інформує управління фізичної культури і спорту Львівської ОДА.

Як повідомляється, грошові винагороди отримають спортсмени, які впродовж II кварталу 2019 вибороли призові місця на офіційних змаганнях національного та міжнародного рівня.

Серед тих, хто отримає найвищі нагороди ─ майстер спорту України з вільної боротьби Юрій Ідзінський, майстер спорту України міжнародного класу з вільної боротьби Оксана Лівач, майстер спорту України міжнародного класу Тетяна Кіт, майстер спорту України міжнародного класу Алла Черкасова, срібна призерка чемпіонату Європи з художньої гімнастики Аліна Мельник та інші.

Загальна вартість грошових винагород становить 310 650 гривень.

Нагадаємо, нещодавно спортсменам Львівської області, які стали чемпіонами та призерами других Європейських ігор, сьогодні, урочисто вручили сертифікати на отримання грошових винагород.

Фото: управління фізичної культури