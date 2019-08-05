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За добу на Донбасі бойовики шість разів порушили «хлібне перемир’я»

Анастасія Мельник

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У неділю, 4 серпня, збройні формування Російської Федерації та її найманці шість разів порушили заборону на використання будь-якої зброї. Про це йдеться ранковому зведенні штабу ООС.

 

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив шість обстрілів позицій Об’єднаних сил:

  • поблизу Верхньоторецького – з міномету калібру 82 мм;
  • двічі в районі населеного пункту Піски – зі стрілецької зброї;
  • два рази околиці Лебединського – зі стрілецької зброї;
  • неподалік Водяного – з великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.

За минулу добу втрат з української сторони не зафіксовано.

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