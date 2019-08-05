В Україні банківські рахунки переводитимуть на новий стандарт

З 5 серпня нові рахунки клієнтам банки відкриватимуть відповідно до вимог стандарту IBAN. Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

Водночас чинні номери рахунків банки змінюватимуть відповідно до вимог цього стандарту зі збереженням чинного номера аналітичного обліку.

«З 1 листопада 2019 року застосування IBAN стане обов’язковим для клієнтів усіх банків України під час здійснення переказів коштів як у національній, так і в іноземних валютах, зокрема під час транскордонних переказів. Тобто всі перекази з 1 листопада 2019 року будуть здійснюватися лише з використанням IBAN», – йдеться у повідомленні НБУ.

Банки України відкриватимуть своїм клієнтам нові рахунки тільки за стандартом IBAN, рахунки складатимуться з 29 літерно-цифрових символів. Наразі в Україні діє вимога про 14-значний рахунок.

Як зазначають у НБУ, запровадження IBAN дасть можливість гармонізувати український платіжний простір з європейським, а також сприятиме подальшій запланованій модернізації системи електронних платежів Національного банку. Загалом використання стандарту IBAN завдяки скороченню реквізитів має зробити зручнішим оформлення розрахункових документів.