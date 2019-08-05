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Таксист прикував пасажира ланцюгом у підвалі, бо той не розрахувався за поїздку

Вероніка Рой

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На Київщині поліцейські затримали таксиста, який прикував ланцюгом у підвалі пасажира, який заборгував йому гроші. Про це повідомляє відділ комунікації поліції у Київській області.

 

Згідно із повідомленням, до поліції Київщини звернувся 38-річний житель м. Суми, який повідомив, що його утримували в підвалі. Встановлено, що заявник зробив замовлення в таксі, завезти його в місто Суми.  Не доїхавши до місця призначення, таксист попросив розрахуватися за поїздку. Однак пасажир повідомив, що на рахунку немає грошей. Водій пішов йому на зустріч та відвіз до найближчого відділення банку.

Але з’ясувалося, що чоловік має борг у фінансовій установі, тому в позиці йому відмовили. Дізнавшись про це, вони вирішили повертатися до Києва. У столиці також не вдалося роздобути гроші.  Тоді, на власний розсуд, водій вирішив отримати гроші. Пасажир заборгував за поїздку 7 тисяч гривень.

Згодом громадянин відвіз пасажира до власного гаражу в с. Софіївська Борщагівка. Там у підвалі він зв’язав йому ногу ланцюгом та зачинив. Потерпілий знайшов у приміщені інструменти, завдяки чому йому вдалося самостійно звільнитися. У неволі він провів сім годин.

Працівники Києво-Святошинського відділу поліції затримали водія таксі. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.

У зв’язку з цим відкрито кримінальне провадження — незаконне  позбавлення волі або викрадення людини. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Фото: поліція Київщини

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