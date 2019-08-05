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Дозволи на будівництво в Україні хочуть видавати онлайн

Наталя Дуляба

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Команда Володимира Зеленського анонсувала онлайн-кабінет для забудовників. Презентувати його мають вже у вересні. Про це в інтерв’ю Liga.Tech заявив радник президента з digital-напрямку Михайло Федоров, пише Уніан.

 

За словами Федорова, всі дозволи на будівництво можна буде отримати без участі чиновників, без необхідності носити їх у Державну архітектурно-будівельну комісію (ДАБК).

«Система сама автоматом розуміє, давати тобі дозвіл чи ні. Відбувається електронна взаємодія з іншими реєстрами», – пояснив він.

Нагадаємо, в травні Мінрегіон повідомляв про спрощення реєстрації об’єктів будівництва та зниження корупційних ризиків. Для цього термін присвоєння поштових адрес об’єктам будівництва та нерухомості скоротили з 30 днів до п’яти. А з квітня в Україні запровадили можливість онлайн-реєстрації готовності об’єкта до експлуатації.

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