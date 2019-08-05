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8 причин, чому не можна залишати дітей самих у зачиненому автомобілі

Вероніка Рой

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Згідно зі статистикою, кожні 10 днів у світі гине одна дитина через перегрів або задyху ременями безпеки в машині. Завдання кожного з батьків – уберегти і убезпечити комфорт дитині під час поїздок та перебування в салоні авто. Відтак у Центрі громадського здоров’я України назвали 8 причин, чому не варто залишати дітей самих у замкненому автомобілі.

 

Автомобіль, що припаркований на автостоянці чи на узбіччі, може також потрапити у аварію.

Дуже часто у ЗМІ розповідають про випадки ДТП з авто, що стояли на стоянці. У будь-якій аварії страждають і винні, і невинні, тож не залишайте ніколи малюка напризволяще.

Зачинена машина – це велика вірогідність перегріву.

За 5 хвилин у замкнутій машині під час сильної спеки – це смертельна небезпека для дитини. Якщо за вікном +30°С, при зачинених вікнах вже за 5-7 хвилин салон прогріється до 50-60°С. Дитячий організм з неналаштованим до кінця процесом терморегуляції перегрівається у лічені секунди.

Дитина у машині може стати жертвою стихії.

Коли на вулиці сильний дощ та гроза, у автомобіль може влучити блискавка.

У авто дитина може травмуватись.

На жаль, траплялися і такі випадки. Тож батьків закликають не допускати таких помилок

Дитина може привести автомобіль в рух.

Сучасні діти є дуже винахідливими: їм зовсім не складно, сидячи на задньому сидінні у автокріслі, запам’ятати просту комбінацію рухів, що виконує дорослий під час керування автомобілем. Особливо легко це зробити, якщо водій залишив ключі в замку запалювання, наприклад, щоб не вимикати кондиціонер. В результаті, дитина може стати заручником у неконтрольованому транспортному засобі та нанести шкоду не тільки собі, а й оточуючим людям і автомобілям.

Машину з малюком у салоні можуть вкрасти. 

Грабіжники із досвідом досить швидко роблять свою роботу і можуть навіть не помітити дитинку, що спить на задньому сидінні. Найбільша кількість угонів відбувається у темний час доби, тому ніколи не залишайте малюка самого у автомобілі, особливо після заходу сонця!

Неправильно припаркований транспортний засіб можуть евакуювати.

Звісно, працівники дорожньої поліції не нелюди, проте, якщо вікна у машині затемнені, роздивлятись чи є у ній дитина вони навряд будуть. Отже, одразу дві поради: по-перше, ніколи не залишайте дитину саму у машині, навіть якщо плануєте відлучитись на 5 хвилин, і по-друге, зупиняйтесь лише у дозволених місцях.

Малюк може сильно злякатись.

Якщо не бажаєте побачити свого малюка наляканого та зі сльозами на очах, не створюйте ніколи небезпечні ситуації.

Фото: 24 канал

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