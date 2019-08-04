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МОЗ радить українцям до вересня зробити щеплення від кору

Вероніка Рой

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Зменшення кількості захворювань влітку відбувається завжди, тому легковажити і відкладати вакцинацію на потім не можна. Щороку кількість випадків захворювання зростає з початком навчального року, тому важливо захистити себе і зробити щеплення до вересня. Про це інформує Центр громадського здоров’я МОЗ України.

 

За оперативними даними Центру громадського здоров’я МОЗ України, протягом 30-го тижня 2019 року на кір захворіли 214 людей — 110 дорослих і 104 дитини.

Із 19 до 26 липня найбільше нових випадків кору зареєстровано у Києві (28 хворих: 17 дорослих і 11 дітей), Київській (21: 12 дорослих і 9 дітей), Хмельницькій (18: 6 дорослих і 12 дітей), Одеській (17: 7 дорослих і 10 дітей) та Вінницькій (17: 6 дорослих і 11 дітей) областях.

З початку року (з 28 грудня 2018 р. до 26 липня 2019 р.) на кір захворіли 56 594 людей — 26 602 дорослих і 29 992 дитини, а від ускладнень кору померли 18 людей. Протягом спалаху, з літа 2017 року, на кір захворіли майже 115 тис. людей, 39 з яких померли.

Також у Центрі громадського здоров’я МОЗ України наголошують, що щеплення — єдиний надійний захист від кору.

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