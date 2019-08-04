Київське «Динамо» розгромило ФК «Львів»

Футбольний клуб «Львів» програв вдома київському «Динамо» у межах матчу 2-го туру чемпіонату України серед команд Прем’єр-ліги. Матч завершився з рахунком 3:0. Про це інформує Інформаційна служба ПФК «Львів».

В двох останніх домашніх зустрічах у сезоні 2018/2019 львів’яни вже традиційно створювали проблеми для «біло-синіх», щоправда у віце-чемпіонів України завжди знаходився аргумент у вигляді одного забитого м’яча. Цього разу «синьо-золоті леви» гідно чинили опір київському клубу протягом усього першого тайму, і невідомо, як би склалися події у цьому поєдинку, якби не травма Мартана та два фатальних голи, пропущених у «роздягальню».

«Динамо» мало ініціативу у першій 45-хвилинці, щоправда, активності киян в атаці команда Богдана Блавацького давала раду. Виключенням став ефектний сейв Сарнавського у ближньому куті після удару головою з кількох метрів Бєсєдіна. Ближче до перерви вже поперечина стала помічником воротарю «Львова» після спроби того самого Бєсєдіна відкрити лік забитим м’ячам у матчі.

Не відсиджувався лише в обороні й «Львів», який створив дві непогані нагоди та потурбував іменитих суперників. Бущан зреагував на удар Ренана під ближню стійку і перевів «сферу» на кутовий, а згодом Богунову не вистачило сантиметрів, щоб вразити низовим ударом ближній кут.

Арбітр компенсував три хвилини до основного часу першого тайму, і саме у ці миттєвості «Динамо» схилило шальки терезів на свій бік. Спочатку Буяльський у стрибку замкнув подачу Сидорчука з лівого флангу, а опісля Віталій відзначився дублем, реалізувавши пенальті за фол у штрафному майданчику проти Шепелєва.

Ефектний удар Де Пени з гострого кута у дальню «дев’ятку» у дебюті другого тайму фактично закрив усі питання щодо підсумку цього протистояння. «Динамо» у подальшому перейшло у режим економії сил напередодні старту в Лізі чемпіонів, а «Львів» кинувся до воріт суперників, щоб спробувати забити бодай гол престижу та трохи підняти настрій 7 тисячам вболівальників, що прийшли підтримати команду на «Арену Львів».

Бруно взяв гру на себе та пробив з гострого кута – м’яч просвистів над правою «дев’яткою». Богунов заробив небезпечний стандарт біля лінії штрафного, але і в цьому випадку Бруно не судилося відзначитися. М’яч після удару бразильця зі штрафного застряг у «стінці» з динамівців. У підсумку, невтішний рахунок на табло так і лишився незмінним до фінального свистка.

Фото: ФК “Львів”