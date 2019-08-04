Експерти назвали найдешевший сезонний фрукт в Україні

Протягом липня слива поступово знижувалась в ціні, а в останні дні місяця її вартість впала до найнижчого за останні 3 роки рівня. Фактично сьогодні слива є найдешевшим сезонним фруктом в Україні. Про це повідомляють в аналітичному центрі «Інфо-Шувар», посилаючись на дані власного моніторингу цін.

Станом на 30 липня 2019 року на найбільшому гуртовому ринку слива пропонується по 5-8 грн/кг. Тиждень тому слива коштувала 10-15 грн/кг.

«Зниження ціни на сливу пов’язане із різким зростанням її пропозиції від українських виробників та імпортерів. Сьогодні Україна активно збирає власний врожай, крім того імпортує багато сливи із Молдови, Сербії та Узбекистану…. Також знижується ціна на лохину і збільшується пропозиція раннього яблука та груш», – розповідає керівник департаменту «Аналітика» ОРСП «Шувар» Тетяна Гетьман.

Також повідомляється, що поточні ціни на сливу вже є майже на 20% нижчими від цін попередніх 2-х сезонів. В минулі роки мінімальних показників ціни на сливу досягали в кінці серпня.