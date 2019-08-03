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У МВС нагадують, як українці можуть змінити своє ім'я та прізвище

Вероніка Рой

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Громадяни України мають право на власний розсуд змінити своє прізвище та ім’я, якщо їм виповнилося 16 років. З 14 років можливо змінити своє ім’я лише за згодою батьків. Про це йдеться на сторінці у Facebook МВС України.

 

«Якщо вам уже є 16 років і ви громадянин України, то ви маєте. З 14 років можливо змінити своє ім’я лише за згодою батьків. Просто подайте заяву про зміну імені до відділу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання», – йдеться у повідомленні.

Також у МВС нагадують перелік документів, який необхідний при подачі заяви:

  • свідоцтво про народження;
  • свідоцтво про шлюб (у разі, якщо ви у шлюбі);
  • свідоцтво про розірвання шлюбу (у разі, коли шлюб розірвано);
  • свідоцтво про народження дітей (у разі, коли маєте дітей);
  • свідоцтво про зміну вашого імені, батька чи матері, якщо воно було раніше змінено;
    фотокартка;
  • квитанція про сплату державного мита.

Також в МВС зазначають, що з готовим свідоцтвом про зміну імені та паспортом необхідно звертатися до Державної міграційної служби України.

«Якщо у вас паспорт-книжечка – за місцем своєї реєстрації, якщо ID-картка – до будь-якого підрозділу служби Процедура оформлення паспорта громадянина України на нове ім’я не відрізняється від процедури звичайного оформлення паспорта, більше про неї за посиланням», – мовиться у повідомленні.

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