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У Держуправлінні справами назвали зарплату Зеленського

Вероніка Рой

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Президент України Володимир Зеленський отримує таку ж заробітну платню 28 тисяч гривень на місяць до вирахування податків. Про це йдеться у відповіді Державного управління справами на запит Громадського.

 

Так, у червні Зеленському нарахували зарплату в розмірі посадового окладу — 28 тисяч гривень, з яких сплачено податки та збори на загальну суму 5 460 гривень.

«Інших складових заробітної плати (надбавок, премій тощо) Президентові України не встановлено», — йдеться у відповіді ДУС.

Зазначимо, що попередній президент Петро Порошенко отримував таку саму зарплату — в його декларації за 2018 рік вказано дохід від зарплати за основним місцем роботи у 336 тисяч гривень, тобто 28 тисяч гривень на місяць.

Раніше Зеленський під час спілкування з чиновниками Одеського морського порту заявив, що у нього зарплата 22 тисячі гривень. Вочевидь він назвав цифру після вирахування податків.

 

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