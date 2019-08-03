Рейси авіакомпанії Ernest скасували через зіткнення літака з птахом

Рейси авіакомпанії Ernest Венеція – Львів та Львів – Мілан-Бергамо скасували через зіткнення повітряного судна з птахом у аеропорту Венеції. Про це у Facebook інформує пресслужба Міжнародного аеропорту «Львів» ім. Данила Галицького.

«Пасажирам було запропоновано розселення у готель. Інформуванням пасажирів про час та обставини відльоту займаються колл-центр та представники авіакомпанії», – йдеться у повідомленні аеропорту.

Зазначимо, раніше у Facebook пасажири обурювалися скасуванням рейсів авіакомпанією Ernest:

«Це просто якась нереальна ситуація, наш рейс зі Львова до Мілано-Бергамо авіакомпанії Ernest було спочатку затримано на 2 години, потім ми пройшли реєстрацію, паспортний контроль…. Рейс затримали на годину і жодних оголошень і пояснень не було! Потім пройшов ще час і рейс просто відмінили (зняли його навіть з табло) але все рівно ніяких оголошень і пояснень не було…», – написала пасажирка рейсу Христина Драгомір.