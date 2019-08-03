Разумкова пропонуватимуть на пост спікера Верховної Ради

Партія «Слуга народу» запропонує кандидатом на пост спікера Верховної Ради голову партії Дмитра Разумкова. Про це сам Разумков заявив у суботу в Трускавці після 40-хвилинної зустрічі членів партії з президентом Володимиром Зеленським, передає Українська правда.

«На сьогоднішній день партія буде пропонувати мене в якості кандидатури на пост спікера Верховної Ради», – сказав він.

Глава партії додав, що «Слуга народу» запропонує на пост першого заступника голови Верховної Ради представника президента у парламенті Руслана Стефанчука.

«Ми озвучили наші кадрові позиції за посадами, які буде пропонувати партія «Слуга народу» в майбутній Верховній Раді. Були кадрові пропозиції по президії, по главам комітетів і їх керівництву», – сказав Разумков.