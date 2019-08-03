ОСТАННІ НОВИНИ

Разумкова пропонуватимуть на пост спікера Верховної Ради

Вероніка Рой

|

Партія «Слуга народу» запропонує кандидатом на пост спікера Верховної Ради голову партії Дмитра Разумкова. Про це сам Разумков заявив у суботу в Трускавці після 40-хвилинної зустрічі членів партії з президентом Володимиром Зеленським, передає Українська правда.

 

«На сьогоднішній день партія буде пропонувати мене в якості кандидатури на пост спікера Верховної Ради», – сказав він.

Глава партії додав, що «Слуга народу» запропонує на пост першого заступника голови Верховної Ради представника президента у парламенті Руслана Стефанчука.

«Ми озвучили наші кадрові позиції за посадами, які буде пропонувати партія «Слуга народу» в майбутній Верховній Раді. Були кадрові пропозиції по президії, по главам комітетів і їх керівництву», – сказав Разумков.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«АТБ» поруч: найбільший ритейлер країни розширює карту та пропонує мінімальні ціни
Ольга ФУЧИК
«АТБ» поруч: найбільший ритейлер країни розширює карту та пропонує мінімальні ціни

Ось уже минула перша половина року. Протягом цього часу багато чого змінилося. Ми обрали нового президента та новий парл...

За лаштунками волонтерської кухні. Як львівські господині допомагають військовим?
Анастасія МЕЛЬНИК
За лаштунками волонтерської кухні. Як львівські господині допомагають військовим?

Ми постійно кудись поспішаємо: на роботу, навчання, зустріч. Та як часто у цій метушні ми згадуємо про те, що в Україні ...

День торгівлі в Україні: що відбувається за лаштунками вітчизняного ритейлу
Стас ЄРОХИН
День торгівлі в Україні: що відбувається за лаштунками вітчизняного ритейлу

Останньої неділі місяця (28 липня) українці відзначатимуть День торгівлі – професійне свято працівників надважливої для ...

Як вибрати депутата і потім про це не шкодувати
Ігор ВАСЮНИК
Як вибрати депутата і потім про це не шкодувати

Ніколи стільки не брешуть, як під час війни,  після полювання і до виборів. Отто фон Бісмарк   Вибори депутат...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...