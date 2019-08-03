На Донбасі поранення отримали двоє українських воїнів

Вчора у зоні проведенні операції Об’єдання сил внаслідок ворожих обстрілів один військовий отримав поранення. Від початку поточної доби ще один захисник отримав поранення. Про це у Facebook інформує штаб ООС.

« 2 серпня ворог десять разів порушував режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації та її найманці обстрілювали позиції наших підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив чотири обстріли позицій Об’єднаних сил», – йдеться у повідомленні.

Від початку поточної доби ворог два рази обстріляв позиції Об’єднаних сил. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив два обстріли позицій Об’єднаних сил.

В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець отримав поранення.