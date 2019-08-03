«Місяць авторських читань у Львові». Чим дивуватиме заключний вікенд фестивалю

Впродовж усього липня тривав найбільший транскордонний літературний фестиваль Центрально-Східної Європи — «Місяць авторських читань у Львові 2019». Понад шістдесят письменників та письменниць з Чехії, Польщі, України, Словаччини та Румунії відвідали Львів, познайомилися з українськими читачами, вперше були перекладені та презентовані українській публіці. Цими вихідними відбудеться заключний вікенд фестивалю, який готує для своїх гостей чимало цікавого. Про це інформує пресслужба міськради Львова.

Вже вп’яте фестиваль проходить за участі України як однієї з країн-господарок, і цього року важливість МАЧ визнана на загальноукраїнському рівні: фестиваль отримав підтримку Українського культурного фонду у рамках програми «Знакові події для української культури».

«Навіть якщо вам не вдалося відвідати жодного авторського читання, не засмучуйтеся — відео з усіх заходів вже є на фейсбук-сторінці МАЧ 2019, і згодом буде опубліковано на youtube-каналі. Але також не втрачайте останньої нагоди, і приходьте на закриття фестивалю вже цієї суботи та неділі», — зазначають організатори.

ПРОГРАМА

3 серпня, субота — день легенд на #мач2019

18.30 — Октавіан Совіані — поет, прозаїк, літературний критик, доктор філології. До літератури увійшов у 31 рік збіркою «Ucenicia bătrânului alchimist» («Роки навчання старого алхіміка»), далі написав ще двадцять книг: вірші, проза, есе, п’єси. Пише стильну вишукану прозу, дотримується традиції чорного роману ХІХ століття. За його словами, писати — це мати «друге життя, у якому людина хоче прожити те, чого не мала». Модерує Олена Гусейнова

20.00 — концерт родинного гурту Петра, Іветти та Франтішка Грушок. Петр Грушка, один з найвідоміших чеських поетів, тепер презентує публіці музично-літературний експеримент: тексти та вигуки, електронна, нова та новітня музика з елементами народних ескімоських пісень столітньої давнини. Колаж твориться з допомогою інструментів музичних і немузичних, можливих і неможливих (мелофон, гітара, дитячий настільний футбол, кактуси…). Модерує Софія Челяк

4 серпня, на великій сцені Театру Лесі Українки — урочисте закриття

18.30 — «Патріарх» сучасної української літератури, автор поезії, прози, есеїв, перекладів та публіцистики, знакова фігура для української культури — Юрій Андрухович (модерує Євгенія Нестерович). Твори Андруховича західні критики порівнюють з роботами Умберто Еко. Лауреат численних міжнародних премій: Angelus (2006), премії миру імені Ремарка (2005), премії Книжкового ярмарку у Лепцігу «За європейське взаєморозуміння» (2006), премії імені Ханни Арендт (2014), медалі Гете (2016).

20.00 — письменник та публіцист, дослідник літератури та директор видавництва «Tracus Arte», відзначений критиками у Румунії та перекладений 13-ма мовами — Космін Перца (модерує Юрій Завадський). Вивчав філологію в місті Клуж, у Бухаресті захистив докторську дисертацію «Фантастика у східноєвропейській літературі». У своїх текстах часто описує занепокоєння станом сучасного світу і використовує контрасти: поєднує високе з низьким, ніжність з прудкістю, чи високе бароко із електронними повідомленнями.

Усі події фестивалю відбуваються за адресою вул. Городоцька, 36. Вхід вільний.

Фото: ЛМР