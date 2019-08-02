В Україні затвердили нові вимоги до маркування меду

В Україні затверджені вимоги до меду для забезпечення належної поінформованості споживачів та запобігання введення споживача в оману. Про це йдеться у відповідному наказі Міністерства агарної політики та продовольства, передає Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Як повідомляється, наказ дає ряд визначень таким поняттям як злитий мед, квітковий або нектарний мед, мед для кондитерських виробів, мед монофлорний квітковий (нектарний), мед поліфлорний квітковий (нектарний), падевий мед, пресований мед, стільниковий мед, центрифужний (екстрагований) мед тощо.

Згідно із затвердженими вимогами, мед повинен відповідати певним характеристикам та критеріям складу. Зокрема, мед має складатися з вуглеводів, переважно із фруктози й глюкози, а також інших речовин, таких як органічні кислоти, ензими (ферменти), пилкові зерна, що потрапляють у процесі переробки бджолами нектару (паді) на мед.

Колір меду – від прозорого (безкольорового), білого, світло-жовтого до темно-коричневого, рідкої, в’язкої, дуже в’язкою чи щільної консистенції. Допускається кристалізація меду – від дрібно-до крупнозернистої.

Смак меду – солодкий, ніжний, приємний, терпкий, подразнює слизову оболонку ротової порожнини, без сторонніх присмаків. Аромат – специфічний, приємний, слабкий, сильний, ніжний, без сторонніх запахів. Смак та аромат можуть варіююватися, але ці показники повинні бути зумовлені рослинним походженням залежно від виду рослини.

До меду, що маркується словом «мед», придатного для споживання людиною чи як інгредієнта в харчових продуктах, заборонено додавати інші харчові інгредієнти, харчові добавки або будь-які інші добавки, ніж мед. Пилкові зерна, притаманні меду, не вважаються інгредієнтом.

Мед не має містити сторонніх органічних та неорганічних речовин, що не належать до його складу, присмаків або запахів, мати ознаки бродіння, мати штучно змінену кислотність або бути нагрітий таким чином, щоб натуральні ензими (ферменти) було зруйновано або значною мірою дезактивовано.

Також зазначається, що маркування меду має містити інформацію про країну походження, у якій він зібраний. Цей наказ набирає чинності через шість місяців з дня його офіційного опублікування.

Фото: landlord.ua