В Україні в два рази збільшать кількість туалетів для жінок у кінотеатрах

З 1 листопада в Україні починають діяти нові державні будівельні норми щодо проектування закладів культури. Згідно із ними, у 2 рази буде збільшено кількість жіночих вбиралень у кінотеатрах і театрах при будівництві нових або реконструкції існуючих закладів культури. Про це повідомляє пресслужба Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

«Збільшуємо в 2 рази кількість жіночих туалетів у кінотеатрах та театрах. Вже з листопада почнуть діяти відповідні будівельні вимоги, які містяться в нових ДБН «Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади». Тепер розрахунок такий: 1 санітарний прилад на 15 осіб в кінотеатрах та 1 санприлад на 10 осіб у театрах. Їх кількість визначатиметься розрахунковою місткістю цих закладів. Наприклад, якщо театр розрахований на 600 відвідувачів, то раніше потрібно було проектувати 30 жіночих туалетів (кабінок), а за новими нормами – треба буде 60», – повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе.

Відтак раніше розрахунок туалетних кімнат у кінотеатрах складав 1 санвузол на 30 осіб, у нових нормах передбачається 1 санвузол на 15 осіб. Для театрів старий розрахунок складав 1 санвузол на 20 осіб, новий розрахунок – 1 санвузол на 10 осіб. Тобто, кількість жіночих санвузлів, які тепер мають проектуватися, збільшено у 2 рази.

При цьому, частина туалетних кімнат має обов’язково проектуватися доступними для людей з інвалідністю та інших груп маломобільного населення, а також містити сповивальні столики для немовлят.

Такі зміни пов’язані з великими чергами, які сьогодні спостерігаються в жіночі вбиральні практично в усіх громадських закладах. Крім цього, як показують дослідження, жінкам для відвідування санітарних кімнат потрібно на 50% більше часу, ніж чоловікам. Тому в громадських місцях пропускна здатність жіночих туалетів значно нижча, ніж чоловічих.

Крім того, нагадаємо, що з 1 серпня також вступила в дію нова будівельна норма, яка передбачає обов’язкове влаштування туалетів для відвідувачів у великих супермаркетах та гіпермаркетах з торговельною площею 2500 кв. м і більше при їх новому будівництві або реконструкції.