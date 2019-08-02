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У Німеччині вилучили найбільшу в історії партію кокаїну

Анастасія Мельник

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Німецькі митники вилучили 4,5 тонни кокаїну, відправленого з Уругваю, який оцінюється майже в один мільярд євро, передає Європейська правда.

 

У митниці Гамбурга заявили, що наркотики були вилучені два тижні тому під час перевірки контейнера, який прямував з Монтевідео у бельгійський Антверпен.

У документах сказано, що в контейнері завантажені соєві боби, але митники, коли відкрили його, побачили лише чорні спортивні сумки. Відтак вони виявили більше 4 200 пакетів кокаїну в 211 мішках.

Зазначається, що це найбільша в історії країни вилучена партія кокаїну.

В митниці додали, що наркотики вже знищені «на тлі суворої секретності і великих заходів безпеки».

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