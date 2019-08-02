На Донбасі бойовики п’ять разів порушили «хлібне перемир’я»

У четвер, 1 серпня, ворог п’ять разів порушив заборону на використання будь-якої зброї. Про це йдеться у ранковому зведенні штабу ООС.
Зазначається, що збройні формування Російської Федерації та її найманці обстрілювали позиції наших підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив три обстріли позицій Об’єднаних сил:
- поблизу Павлополя – з великокаліберного кулемету;
- поряд Красногорівки – з великокаліберного кулемету;
- околиці Водяного – зі станкового протитанкового гранатомету.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні 2 рази:
- неподалік Попасної – з автоматичного гранатомету та стрілецької зброї;
- в районі населеного пункту Кримське – з великокаліберного кулемету.
Анастасія Мельник