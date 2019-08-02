ОСТАННІ НОВИНИ

На Донбасі бойовики п’ять разів порушили «хлібне перемир’я»

Анастасія Мельник

|

У четвер, 1 серпня, ворог п’ять разів порушив заборону на використання будь-якої зброї. Про це йдеться у ранковому зведенні штабу ООС.

 

Зазначається, що збройні формування Російської Федерації та її найманці обстрілювали позиції наших підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив три обстріли позицій Об’єднаних сил:

  • поблизу Павлополя – з великокаліберного кулемету;
  • поряд Красногорівки – з великокаліберного кулемету;
  • околиці Водяного – зі станкового протитанкового гранатомету.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні 2 рази:

  • неподалік Попасної – з автоматичного гранатомету та стрілецької зброї;
  • в районі населеного пункту Кримське – з великокаліберного кулемету.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«АТБ» поруч: найбільший ритейлер країни розширює карту та пропонує мінімальні ціни
Ольга ФУЧИК
«АТБ» поруч: найбільший ритейлер країни розширює карту та пропонує мінімальні ціни

Ось уже минула перша половина року. Протягом цього часу багато чого змінилося. Ми обрали нового президента та новий парл...

За лаштунками волонтерської кухні. Як львівські господині допомагають військовим?
Анастасія МЕЛЬНИК
За лаштунками волонтерської кухні. Як львівські господині допомагають військовим?

Ми постійно кудись поспішаємо: на роботу, навчання, зустріч. Та як часто у цій метушні ми згадуємо про те, що в Україні ...

День торгівлі в Україні: що відбувається за лаштунками вітчизняного ритейлу
Стас ЄРОХИН
День торгівлі в Україні: що відбувається за лаштунками вітчизняного ритейлу

Останньої неділі місяця (28 липня) українці відзначатимуть День торгівлі – професійне свято працівників надважливої для ...

Як вибрати депутата і потім про це не шкодувати
Ігор ВАСЮНИК
Як вибрати депутата і потім про це не шкодувати

Ніколи стільки не брешуть, як під час війни,  після полювання і до виборів. Отто фон Бісмарк   Вибори депутат...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...