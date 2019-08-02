Матч за Суперкубок УЄФА вперше судитиме жінка-арбітр

УЄФА призначив на матч за Суперкубок французьку суддю Стефані Фраппар. Це вперше в історії на матчі великого турніру УЄФА за участю чоловічих команд буде працювати арбітр-жінка, передає УНН.

Матч відбудеться 14 серпня на стадіоні «Водафон Арена» у Стамбулі. За трофей зіграють переможець Ліги чемпіонів «Ліверпуль» та лондонський «Челсі», який виграв в минулому сезоні Лігу Європи.

У суддівську бригаду під керівництвом Фраппар також увійдуть ірландка Мішель О’Ніл і Мануела Ніколозі з Франції. Четвертим арбітром буде Джюнейт Чакир з Туреччини.