Львів'ян просять допомогти зібрати фруктові кошики воїнам на Спаса

До свята Преображення Господнього ( у народі празник Спаса) капелани Центру Військового Капеланства ЛА УГКЦ за підтримки Фундації св. Миколая у Гарнізонному храмі Святий Апостолів Петра і Павла розпочинають акцію «Фруктовий кошик для Захисника України». Відтак львів’ян закликають допомогти українським воїнам відчути радість свята у місцях несення служби. Про це йдеться на сторінці у Facebook Гарнізонного храму.

Підтримати спільний проект «Фруктовий кошик для Захисника України» можна, склавши грошову пожертву у скриньку Фундації св. Миколая у Гарнізонному храмі Святих Апостолів Петра і Павла (м. Львів, вул. Театральна, 11), військовому храмі Стрітення Господнього (м. Львів, вул. Батуринська, 1), храмі Пресвятого Серця Христового (м. Львів, вул. Диктова 2) та двох студентських храмах: Блаженного священномученика Олексія Зарицького (м. Львів, вул. Лукаша, 3а) і Святого рівноапостольного князя Володимира Великого (м. Львів, вул. Природна, 8а) Львівської Архиєпархії УГКЦ.