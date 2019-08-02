До держбюджету конфіскують 190 тисяч гривень із виборчого фонду Кошулинського

Личаківський суд Львова ухвалив рішення про конфіскацію 190 тисяч гривень внеску, який був здійснений з порушенням на підтримку кандидата в президенти Руслана Кошулинського. Про це повідомляє пресслужба Національного агентства з питань запобігання корупції.

«Личаківський районний суд м. Львова, розглянувши матеріали, що надійшли від Національного агентства з питань запобігання корупції щодо притягнення до відповідальності фізичної особи-внескодавця, своєю постановою визнав особу винною із застосуванням штрафу 1190 гривень та конфіскації на користь держави суми внеску у розмірі 190 тисяч гривень», – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що надання добровільного внеску двічі по 95 000 гривень до виборчого фонду кандидата на пост Президента України відбулося з порушенням встановленого законом порядку надання внеску (наявність податкового боргу на момент здійснення внеску).

Це порушення виявлено за результатами аналізу фінансового звіту про надходження і використання коштів виборчого фонду кандидата на пост Президента України Руслана Кошулинського. Постанова суду набрала законної сили.

Також в НАЗК додають, що не допускається здійснення внесків на підтримку політичних партій фізичними та юридичними особами, які мають непогашений податковий борг.

Нагадаємо, Руслан Кошулинський був кандидатом у президенти у 2019 році від ВО «Свобода». На виборах він набрав 1,6% голосів виборців.