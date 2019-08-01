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ІТ-стартаперів із Львівщини запрошують до участі у виставці 2019 G-Fair Korea

Андрій Котенський

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З 31 жовтня до 3 листопада 2019 року в провінції Кьонгі, Республіка Корея, відбудеться виставка 2019 G-Fair Korea. Про це інформують у Службі експортера департаменту економічної політики Львівської ОДА.

 

Уряд провінції Кьонгі запрошує взяти участь представників двох стартапів з Львівської області, які мають розробки із застосування передових технологій:

– штучний інтелект;

– віртуальна реальність;

– 3D- друк;

– робототехніка;

– інтернет речей;

– 5G;

– смарт-місто та інше.

Також, у програму перебування входить екскурсія промисловим комплексом Пангйо – Pangyo Techno Valley,  центром стратегії і інновацій Samsung та оглядові тури провінцією Кьонгі.

З попередньою програмою ярмарку 2019  G-Fair  Korea та анкетою для участі можна ознайомитися за наступними за посиланнями: тут і тут.

Довідково:

Корейська сторона оплачує для одного представника від кожного стартапу вартість авіаперельоту, забезпечує проживання в готелі (4 ночі), надає вільне використання стенду на 2019 G-Fair Korea, послуги перекладача, ознайомчі тури та зустрічі. Кінцевий термін подачі заявок – 9 серпня 2019 року.

У разі зацікавленості просимо звертатись в Службу експортера департаменту економічної політики Львівської облдержадміністрації   за тел.: (032) 261 27 13 або на e-mail: loda.export@gmail.com та torg.loda@gmail.com.

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