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Доба на Донбасі минула без втрат

Вероніка Рой

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За минулу добу у зоні операції Об’єднаних сил втрат з української сторони не зафіксовано. Про це інформує штаб ООС.

 

Як йдеться у повідомленні, 31 липня Збройні Сили України дотримувалися сталого режиму припинення вогню.  Натомість збройні формування Російської Федерації та її найманці 11 разів порушили заборону на використання будь-якої зброї. З них 4 рази – із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 82 мм. Також противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 10 разів обстріляв позиції Об’єднаних сил. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні 1 раз.

Від початку поточної доби ворог здійснив два обстріли позицій Об’єднаних сил.

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