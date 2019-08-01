Доба на Донбасі минула без втрат

За минулу добу у зоні операції Об’єднаних сил втрат з української сторони не зафіксовано. Про це інформує штаб ООС.

Як йдеться у повідомленні, 31 липня Збройні Сили України дотримувалися сталого режиму припинення вогню. Натомість збройні формування Російської Федерації та її найманці 11 разів порушили заборону на використання будь-якої зброї. З них 4 рази – із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 82 мм. Також противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 10 разів обстріляв позиції Об’єднаних сил. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні 1 раз.

Від початку поточної доби ворог здійснив два обстріли позицій Об’єднаних сил.