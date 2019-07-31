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У МОН назвали спеціальність, де найвища конкуренція на бюджет

Анастасія Мельник

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Під час цьогорічної вступної кампанії найвища конкуренція за бюджетне місце – серед вступників на «Публічне управління та адміністрування» — 47,72 претенденти на одне місце. Про це повідомили у Міністерстві освіти та науки України у відповідь на запит УНН.

 

На другом місці за рівнем конкуренції галузь знань «Міжнародні відносини» — 44,29 претендентів на бюджетне місце, «Журналістика» — 44,13 претендентів, «Сфера обслуговування» — 25,04, «Гуманітарні науки» — 20,46, «Право» — 18,07.

Зазначається, що дані наведені щодо вступу на бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного чи ветеринарного спрямування) на основі 11-ти класів.

«Інформацію про конкурс на контракт можна буде верифікувати тільки після зарахування на бюджет», — додали у Міносвіти.

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