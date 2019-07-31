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У Києві напали на пресцентр «Укрінформу»: постраждали троє працівників ЗМІ

Анастасія Мельник

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У вівторок, 30 липня, у Києві молодики у футболках з написом «Традиція і порядок» розтрощили пресцентр інформагентства «Укрінформ». У результаті інциденту постраждали троє співробітників агентства, передає Укрінформ.

 

«У вівторок, 30 липня, до одного із залів пресцентру Українського національного інформаційного агентства “Укрінформ”, де проходила пресконференція щодо виборів в окрузі №50 на Донбасі, орієнтовно о 16:00-16:30 увірвалися молодики у футболках з написом “Традиція і порядок”, побили техніку, знищили мікрофони, розбили двері, потрощили технічне обладнання», – йдеться у повідомленні.

На місце події одразу викликали поліцію. Двох активістів-учасників події поліція забрала до Шевченківського райуправління поліції Києва для встановлення особи. На них склали адмінпротоколи за дрібне хуліганство.

Однак кримінальне провадження за фактом нападу чоловіків у футболках «Традиція і порядок» на приміщення Укрінформу досі не відкрито.

Зазначається, що внаслідок нападу постраждало троє співробітників агентства.

Зокрема, один зі співробітників Укрінформу, який також є учасником АТО пройшов судово-медичну експертизу.

«Лікарі встановили у потерпілого контузію лівого ока І ступеня, травматичну ерозію рогівки і субкон’юнктивальний крововилив лівого ока, забій м’яких тканин шиї. Зафіксовано також численні забої на нозі, спині і передпліччі», – повідомляють в агенції.

Результати проведеної експертизи медики потерпілому не видали, але пояснили, що за ними має звернутися слідчий Шевченківського райвідділу поліції, який направляв співробітника агентства на це обстеження.

Завдані збитки оцінюються в кілька десятків тисяч гривень.

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