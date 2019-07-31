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Новим бізнес-омбудсменом України стане колишній мер Варшави

Анастасія Мельник

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Восени нинішній член польського парламенту, ексмер Варшави Марчін Свенчицький обійме посаду бізнес-омбудсмена замість Альгірдаса Шемети. Про це повідомив чинний бізнес-омбудсмен Альгірдас Шемета, передає «Інтерфакс-Україна».

 

«Учора на засіданні Ради бізнес-омбудсмена було затверджено кандидатуру майбутнього бізнес-омбудсмена України пана Марчина Свенчицького, нинішнього члена польського парламенту, колишнього мера Варшави, а також колишнього міністра міжнародних економічних відносин у першому уряді Тадеуша Мазовецького», — повідомив Альгірдас Шемета.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів утворив РБО, як свій постійний консультативно-дорадчий орган у 2014 році, кошти для його фінансування виділив ЄБРР.

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