«АТБ» поруч: найбільший ритейлер країни розширює карту та пропонує мінімальні ціни

Ось уже минула перша половина року. Протягом цього часу багато чого змінилося. Ми обрали нового президента та новий парламент. Почали потроху звикати до нових реформаторських реалій у медицині, освіті та соціальній сфері. Помітних змін від початку року зазнала й надважлива для української фінансової стабільності торговельна галузь. Найбільш наочно це можна побачити на прикладі багаторічного лідера (за товарообігом, темпами розвитку, обсягами сплати податків, кількістю супермаркетів, картою присутності у регіонах, асортиментом, чисельністю працівників тощо) вітчизняного ритейлу – компанії «АТБ-Маркет».

Протягом першого півріччя 2019 року в Україні відкрили 35 сучасних дискаунтерів «АТБ» європейського зразка з відповідним рівнем обслуговування та комфорту. Було впроваджено інноваційні системи енергоефективності, енергозбереження, освітлення, опалення, кондиціювання, втілено сміливі дизайнерські рішення. Більш того, торговельна мережа «АТБ» підкорила нову область країни. В Ужгороді відкрили перший дискаунтер на Закарпатті. Чимала карта присутності супермаркетів, інфраструктурних об’єктів та потужностей власних виробників компанії нині охоплює вже 23 області України.

Сьогодні у 262 населених пунктах, зокрема й нашому Львові, цілодобово працюють 1025 дискаунтерів мережі «АТБ» (серед яких 202 магазини нового формату). Їхній загальний товарообіг упродовж першого півріччя поточного року досяг 59,4 млрд грн (включно з ПДВ). Це на 23 % перевищує аналогічні показники минулого року. Нагадаємо, що за результатами всього 2018 року товарообіг склав 103,9 млрд грн (річне зростання тоді становило 30 %).

«Ми продовжуємо динамічно розвиватись, удосконалювати й упроваджувати новітні технології, тестувати нові сервіси. Купівельні запити змінюються дуже динамічно, і наше основне завдання – завжди бути на півкроку попереду», – розповідає Борис Марков, голова Ради директорів, генеральний директор корпорації «АТБ».

Ефективна діяльність драйвера української торгівлі має неабиякий вплив на економіку кожного з регіонів присутності «АТБ». Адже найбільший національний ритейлер наповнює бюджети різних рівнів, зокрема і нашу львівську скарбницю. Тільки з початку цього року підприємства групи компаній «АТБ» сплатили 5,71 млрд грн податків і зборів (з урахуванням митних платежів). Порівняно з минулим роком цей показник планово зріс на 33 %.

Окремо слід згадати про створення нових робочих місць. На підприємствах і торговельних представництвах корпорації «АТБ» сьогодні працюють, отримують гідну зарплатню, безкоштовну фахову освіту у власних навчальних центрах «АТБ» і якісний соцпакет більш ніж п’ятдесят тисяч українців. Компанія вже понад десять років поспіль є лідером за темпами розвитку й одним із найбільших роботодавців країни. Ця команда професіоналів, серед яких і львів’яни, щоденно докладає максимум зусиль, щоб ми з вами мали можливість отримувати до свого столу більш як 3,5 тисячі найменувань (таким є нині асортимент «АТБ») гарантовано свіжих продуктів за мінімальною ціною. Власне, цінова політика в «АТБ» залишається незмінною за будь-яких обставин. Вартість товарів на полицях дискаунтерів мережі завжди на 10–15 % нижча за середньоринкову. А за умови постійних акційних пропозицій та бонусних програм загальна економія для покупця може перевищити 40 %. Тримати таку високу планку дозволяє принципова позиція «АТБ-Маркет» – співпрацювати з виробниками виключно напряму. Відповідно, у супермаркеті мережі ми бачимо так звану першу ціну. До неї не потрапили чималі відсотки посередників.

Також значно економити кошти своїх покупців, яких, до речі, станом на зараз у дискаунтерів мережі налічується більш ніж три з половиною мільйони, «АТБ» дозволяє потужне власне виробництво. До асортиментного переліку магазинів входять власні торговельні марки абсолютно всіх цінових категорій: преміальний сегмент представляє ТМ «De Luxe Foods & Goods Selected», середній плюс – ТМ «Спецзамовлення АТБ», середній – ТМ «Своя лінія», бюджетний (найекономніший) – ТМ «Розумний вибір».

Загалом виробниками «АТБ» у супермаркетах представлено понад 900 найменувань товарів першої необхідності та продуктів харчування. Цей ексклюзивний асортимент на полицях дискаунтерів мережі гарантовано відповідає найвищим міжнародним стандартам якості, а от коштує значно дешевше ніж усі аналоги інших брендів. Адже до його вартості не потрібно додавати видатки на транспортування, зберігання тощо. У виграші, звичайно ж, залишається саме покупець, зокрема й у нашому місті Лева.

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