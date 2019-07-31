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«АТБ» поруч: найбільший ритейлер країни розширює карту та пропонує мінімальні ціни

Ольга ФУЧИК

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Ось уже минула перша половина року. Протягом цього часу багато чого змінилося. Ми обрали нового президента та новий парламент. Почали потроху звикати до нових реформаторських реалій у медицині, освіті та соціальній сфері. Помітних змін від початку року зазнала й надважлива для української фінансової стабільності  торговельна галузь. Найбільш наочно це можна побачити на прикладі багаторічного лідера (за товарообігом, темпами розвитку, обсягами сплати податків, кількістю супермаркетів, картою присутності у регіонах, асортиментом, чисельністю працівників тощо) вітчизняного ритейлу – компанії «АТБ-Маркет».

Протягом першого півріччя 2019 року в Україні відкрили 35 сучасних дискаунтерів «АТБ» європейського зразка з відповідним рівнем обслуговування та комфорту. Було впроваджено інноваційні системи  енергоефективності, енергозбереження, освітлення, опалення, кондиціювання, втілено сміливі дизайнерські рішення. Більш того, торговельна мережа «АТБ» підкорила нову область країни. В Ужгороді відкрили перший дискаунтер на Закарпатті. Чимала карта присутності супермаркетів, інфраструктурних об’єктів та потужностей власних виробників компанії нині охоплює вже 23 області України.

Сьогодні у 262 населених пунктах, зокрема й нашому Львові, цілодобово працюють 1025 дискаунтерів мережі «АТБ» (серед яких 202 магазини нового формату). Їхній загальний товарообіг упродовж першого півріччя поточного року досяг 59,4 млрд грн (включно з ПДВ). Це на 23 % перевищує аналогічні показники минулого року. Нагадаємо, що за результатами всього 2018 року товарообіг склав 103,9 млрд грн (річне зростання тоді становило  30 %).

«Ми продовжуємо динамічно розвиватись, удосконалювати й упроваджувати новітні технології, тестувати нові сервіси. Купівельні запити змінюються дуже динамічно, і наше основне завдання – завжди бути на півкроку попереду», – розповідає Борис Марков, голова Ради директорів, генеральний директор корпорації «АТБ».

Ефективна діяльність драйвера української торгівлі має неабиякий вплив на економіку кожного з регіонів присутності «АТБ». Адже найбільший національний ритейлер  наповнює бюджети різних рівнів, зокрема і нашу львівську скарбницю. Тільки з початку цього року підприємства групи компаній «АТБ» сплатили 5,71 млрд грн податків і зборів (з урахуванням митних платежів). Порівняно з минулим роком цей показник планово зріс на 33 %.

Окремо слід згадати про створення нових робочих місць. На підприємствах і торговельних представництвах корпорації «АТБ» сьогодні працюють, отримують гідну зарплатню, безкоштовну фахову освіту у власних навчальних центрах «АТБ» і якісний соцпакет більш ніж п’ятдесят тисяч українців. Компанія вже понад десять років поспіль є лідером за темпами розвитку й одним із найбільших роботодавців країни. Ця команда професіоналів, серед яких і львів’яни, щоденно докладає максимум зусиль, щоб ми з вами мали можливість отримувати до свого столу більш як 3,5 тисячі найменувань (таким є нині асортимент «АТБ») гарантовано свіжих продуктів за мінімальною ціною. Власне, цінова політика в «АТБ» залишається незмінною за будь-яких обставин. Вартість товарів на полицях дискаунтерів мережі завжди на 10–15 % нижча за середньоринкову. А за умови постійних акційних пропозицій та бонусних програм загальна економія для покупця може перевищити 40 %. Тримати таку високу планку дозволяє принципова позиція «АТБ-Маркет» – співпрацювати з виробниками виключно напряму. Відповідно, у супермаркеті мережі ми бачимо так звану першу ціну. До неї не потрапили чималі відсотки посередників.

Також значно економити кошти своїх покупців, яких, до речі, станом на зараз у дискаунтерів мережі налічується більш ніж три з половиною мільйони, «АТБ» дозволяє потужне власне виробництво. До асортиментного переліку магазинів входять власні торговельні марки абсолютно всіх цінових категорій: преміальний сегмент представляє ТМ «De Luxe Foods & Goods Selected», середній  плюс – ТМ «Спецзамовлення АТБ», середній – ТМ «Своя лінія», бюджетний (найекономніший) – ТМ «Розумний вибір».

Загалом виробниками «АТБ» у супермаркетах представлено понад 900 найменувань товарів першої необхідності та продуктів харчування. Цей ексклюзивний асортимент на полицях дискаунтерів мережі гарантовано відповідає найвищим міжнародним стандартам якості, а от коштує значно дешевше ніж усі аналоги інших брендів. Адже до його вартості не потрібно додавати видатки на транспортування, зберігання тощо. У виграші, звичайно ж, залишається саме покупець, зокрема й у нашому місті Лева.

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