У Зеленського хочуть запустити міжнародний російськомовний канал

Офіс президента планує запустити міжнародний російськомовний канал і дещо змінити підхід до Суспільного телебачення. Про це заявив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко в інтерв’ю Інтерфакс-Україні.

За його словами, такий канал потрібен, щоб Україна могла боротися і «за уми українців на окупованих територіях Донбасу та Криму, і за уми росіян на території РФ».

«У нас розроблений варіант запуску українського російськомовного каналу, яким ми зможемо покривати російськомовне населення у всьому світі», – розповів Тимошенко, додавши, що в команді президента Володимира Зеленського хочуть, щоб це був державний канал.

«Але ми домовляємося з приватними каналами про передання прав на використання їхнього найкращого контенту», – підкреслив Тимошенко.

Він також зауважив, що держава буде підтримувати Суспільне телебачення, але воно має виходити на певні показники ефективності у своїй роботі.

«Ми кілька разів зустрічалися з керівництвом Суспільного, з донорами, котрі йому допомагали. Ми гарантуватимемо суспільному мовленню фінансування, яке забезпечуватиме Кабмін. Але в них буде чіткий KPI (ключові показники ефективності) – ми це розуміємо за фідбеками донорів», – сказав Тимошенко.

Він також зазначив, що Суспільному треба позбутися багатьох непотрібних будівель і зменшити штат.

«Наразі на суспільному мовленні працює 4500 людей. Так, раніше їх було, якщо не помиляюся, 7500-7800, але це все одно забагато. Багато будівель та іншого, в чому немає потреби. Вони не могли домогтися, щоб уряд дозволив їм це продавати. Для цього є майданчик “ProZorro. Продажі”», –розповів він.