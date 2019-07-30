У ПАР вбили українського мандрівника

Українського туриста Івана Іванова зарізали під час сходження на гору в Національному парку Столова гора в ПАР, пише Главком із посиланням на портал IOL.

Уточнюється, що на 44-річного громадянина України напали під час сходження по гірській стежці.

Між жертвою і трьома нападниками зав’язалася бійка, в ході якої Іванов отримав у груди кілька ударів ножем. Незабаром він помер від втрати крові.

Відзначається, що зловмисники забрали рюкзак убитого. Їх помітив місцевий житель, який звернувся у правоохоронні органи.

Співробітники поліції затримали 25-річного молодика, який зізнався у скоєному і розповів поліцейським, де вони вбили туриста.