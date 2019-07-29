За пів року в Україні склали 90 тисяч протоколів на пішоходів

В Україні з початку року на пішоходів склали понад 90 тисяч адміністративних протоколів за порушення правил дорожнього руху. Про це повідомили у департаменті патрульної поліції Нацполіції України у відповіді на запит УНН.

Згідно з даними правоохоронців, з початку поточного року станом на кінець червня в Україні було складено 90 432 адміністративних матеріалів за порушення правил дорожнього руху пішоходами.

При цьому в пресслужбі повідомили, що за участі пішоходів зареєстровано 3 976 ДТП, 3 619 ДТП – з потерпілими.