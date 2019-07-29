Вчені створили контактні лінзи, які збільшують масштаб від кліпання очима

Вчені Каліфорнійського університету в Сан-Дієго створили біомімікрійні контактні лінзи, якими можна керувати просто рухаючи очима. Наприклад, якщо людина в таких лінзах двічі моргне, то вони збільшать масштаб. Про це інформує «Громадське» з посиланням на наукову статтю, опубліковану в Advanced science news, передає «Громадське».

Дослідники виміряли електричні сигнали в сітківці, які виникаю під час руху очей, і створили з полімерів лінзи, здатні реєструвати ці електронні імпульси й змінювати фокусну відстань.Така лінза деформується, завдяки чому змінюється фокусна відстань. Вона (лінза) може збільшуватися до 32%.

Щоб досягти необхідної деформації команда використовувала діелектричні еластомери – розумні системи матеріалів, які перетворюють електричну енергію в механічну роботу. Вони легкі й мають високу пружну енергетичну щільність. Вчені вважають, що технологію можна використовувати в очних протезах і окулярах, а в майбутньому керувати лінзами віддалено.

Фото: Громадське