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В Україні закрили реєстр корупціонерів

Соломія Головіна

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Місяць тому Мін’юст перестав публікувати реєстр корупціонерів у форматі відкритих даних. Про це повідомляє платформа для роботи з державними відкритими даними Opendatabot.

 

При цьому зазначається, що майже 24 тисячі корупціонерів потенційно зможуть повернутися на держслужбу.

«Людина, яка скоїла корупційне правопорушення як мінімум протягом трьох років не має права обіймати державні посади. Якщо її статус буде неможливо перевірити автоматично, є ризик, що ці люди зможуть повернутися на державні посади», – наголошується у інформації.

«Відповідно до постанови Кабміну, Національне агентство проводило перевірку претендента на державну посаду в реєстрі корупціонерів. Якщо людина потрапила в реєстр, то протягом трьох років її не мали брати на роботу в Держоргани», – пояснює виконавчий директор Центру політико-правових досліджень Тарас Бойко.

Зазначається, що з 14 серпня 2018 року списки корупціонерів публікували на порталі відкритих даних кожні 7-10 днів, проте останнє оновлення даних відбулося 25 червня 2019 року. Згідно з останнім оновленням в Україні було зареєстровано понад 23,9 тисяч корупціонерів.

«Національне агентство з протидії корупції зараз взялося створювати сайт з реєстром корупціонерів, проте цей реєстр не є відкритим – ці дані неможливо обробити автоматично. На наш запит у НАЗК повідомили, що процес знаходиться на стадії оголошення тендеру для пошуку технічних підрядників, і реєстр опублікують тоді, коли цей процес завершиться. Точна дата публікації залишається невідомою», – наголошують у Opendatabot.

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