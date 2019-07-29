Секретар РНБО виступає за скорочення міністерств

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк вважає за необхідне скоротити кількість міністерств шляхом їх об’єднання. Про це він заявив в інтерв’ю 24 каналу.

«Уряд має бути компактний. Я – за маленьку кількість міністрів. В нас в країні кадровий голод. Якщо в нас навіть буде один чи два слабких міністра, вже не кажучи про прем’єр-міністра, це просто потягне вниз весь уряд. Тому максимально 12-13 міністрів – це те, що я бачу», – зазначив Олександр Данилюк.

За судженнями Олександра Данилюка, для того, аби досягти такої кількості міністрів необхідно зменшувати кількість міністерств.

«Можливо, об’єднувати їх по блоках. Наприклад, я був завжди прихильником об’єднання Міністерства економіки та Міністерства фінансів. Можна розглядати об’єднання Мінсоцу і МОЗу. Тому що врешті-решт охорона здоров’я – це також певна соціальна функція», – зауважив Олександр Данилюк.